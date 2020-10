Aantal positief geteste Zeeuwen is licht gestegen

GOES - De afgelopen week zijn 523 inwoners van Zeeland positief getest op corona. Dat zijn er 27 meer dan in de voorgaande week.

De meeste besmettingen in de periode van 19 tot en met 25 oktober stelde de GGD Zeeland vast in de gemeente Tholen (75). Daarna volgen Goes (60), Terneuzen (58), Schouwen-Duiveland (55), Vlissingen (55), Hulst (50), Middelburg (42), Reimerswaal (33), Borsele (29), Sluis (25), Noord-Beveland (16), Veere (14) en Kapelle (11).

De groei van het aantal vastgestelde besmettingen vlak wel af in Zeeland. In de voorgaande weken sprong dat aantal steeds met meer dan 100 omhoog.

Niet langer minst besmette provincie

Terwijl het aantal positieve geteste Zeeuwen nog stijgt, nemen de aantallen in de noordelijke provincies juist af. Zeeland is daardoor niet langer de ‘minst besmette’ provincie in het land. Dat is nu Groningen gevolgd door Friesland. Zeeland staat nu op een derde plek.

Zeeland nadert de grens van 150 besmettingen per week per 100.000 inwoners. Mocht dat getal overschreden worden, dan is er de kans dat Zeeland opschuift van niveau ‘zorgelijk’ naar ‘ernstig'. Overigens ligt de besmettingsgraad in Zeeland nog verder onder het landelijk gemiddelde. In grote delen van het land geldt de fase ‘zeer ernstig’, onder meer in de aangrenzende regio's Midden en West-Brabant en Rotterdam-Rijnmond.

Het aantal testen in de teststraten en -locaties in Zeeland nam vorige week met bijna 400 af tot 4.059. Daarbij moet worden aangetekend dat ook mensen van buiten de provincie in Zeeland getest worden. Sinds er vandaag, woensdag,ook in Hulst getest wordt, zijn nu zes testlocaties in Zeeland in bedrijf. In Goes, Terneuzen, Vlissingen, Oostburg en Zierikzee konden mensen zich al eerder op corona laten testen. Daarnaast heeft de GGD Zeeland een team dat testen thuis uitvoert bij mensen die zelf niet naar een testlocaties kunnen komen.

Meer laboratroriumcapaciteit

Er komt ook meer laboratroriumcapaciteit beschikbaar voor Zeeland. Het Rotterdamse laboratorium TLR gaat ondersteuning geven aan het vergroten van de testcapaciteit in Zeeland, aldus GGD Zeeland.