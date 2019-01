Aantal muskusratten neemt verder af

MIDDELBURG - Het aantal gevangen muskusratten is ook vorig jaar weer gedaald. In de provincie Zeeland waren het er 2.395, bijna 600 minder dan in 2017.

De daling met 20 procent gevangen muskusratten is in Zeeland sterker dan in de rest van het land. In heel Nederland daalde het muskusrattenvangst met 14 procent tot 53.511 exemplaren, meldt de Unie van Waterschappen.

De bestrijding van muskusratten is een taak van de waterschappen. Ook waterschap Scheldestromen heeft mensen in dienst die zich toeleggen op het vangen van de dieren. Muskusratten ondermijnen met het graven van gangen en holen de dijken. De bestrijding van de muskusrat is bij wet geregeld. De muskusrat valt onder de Europese lijst van invasieve soorten: oorspronkelijk komt deze voor zijn bont gefokte diersoort uit Noord-Amerika. De muskusratten bedreigen niet alleen de dijken, maar ze zijn ook een gevaar voor inheemse diersoorten.

Het aantal gevangen muskusratten daalt al jaren in Nederland en in Zeeland. In het jaar 2000 werden in Zeeland liefst 35.592 muskusratten gevangen en in heel Nederland 400.000. In 2017 werden er in Zeeland voor het eerst minder dan 3000 exemplaren in de val gelokt.