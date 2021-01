Aantal misdrijven in Zeeland vorig jaar opnieuw gestegen

Zeeland heeft een prachtige bosvisie maar er is nul euro meegekomen uit Den Haag: ‘Er moet wel boter bij de vis’

13:51 MIDDELBURG - In een prachtige bosvisie is opgetekend hoe Zeeland de komende tien jaar 421 hectare bos kan aanleggen, maar is daar ook geld voor? ,,Er zit nul euro bij", zei Joan van Burg (SGP) vrijdag in de Statencommissie ruimte. ,,Het is zonde van al het werk als dit een bureaularapport wordt."