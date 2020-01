Aantal misdrijven in Zeeland gestegen naar 36 per dag: Fors meer slachtoffers van internetfraude

VLISSINGEN - Na jaren van daling is het aantal misdrijven in Zeeland vorig jaar gestegen: van 12.515 naar 13.175. Dat komt neer op gemiddeld 36 misdrijven per dag.

Zeeland volgt het landelijke beeld. In alle provincies zijn het afgelopen jaar meer misdrijven geregistreerd. De toename in Zeeland (5,3 procent) is wel groter dan het landelijk gemiddelde (3,9 procent).

Vooral fraude, onder meer via internet, is fors toegenomen. Maar ook waren er beduidend meer meldingen in de provincie van onder meer winkeldiefstal (gestegen van 501 naar 608), diefstal van brom- en snorfietsen (van 819 naar 1006) en inbraken en diefstallen bij bedrijven (van 254 naar 317).

Meer overvallen en straatroven

De politie telde afgelopen jaar 14 overvallen in Zeeland, fors meer dan in 2017 (9) en 2018 (4). Het aantal straatroven nam toe van 30 naar 36. Ook de stijging van het aantal gevallen van wapenhandel zet door. Vorig jaar waren dat er 127. Het aantal bedreigingen ging voor het tweede jaar op rij omhoog, van 584 naar 615.

Het aantal bestuurders dat werd betrapt op rijden onder invloed nam met 12 procent toe: van 965 naar 1078. Dat is het hoogste aantal sinds 2013. In 2016 ging het nog om 660 mensen.

Minder woninginbraken en autokraken

Niet op alle fronten gaat het minder. Het aantal woninginbraken blijft afnemen. Afgelopen jaar waren 497 huizen in de provincie het doelwit, een daling van opnieuw ruim 8 procent. In 2013 ging het nog om 1501 inbraken. Dat betekent dat het aantal in 6 jaar tijd met twee derde is afgenomen.

Ook zakkenrollerij loont steeds minder. In 2019 meldden zich 76 mensen die het slachtoffer waren geworden. In 2012 waren dat er 431 en sindsdien is het aantal elk jaar afgenomen.

Hetzelfde geldt voor het aantal mishandelingen, dat vorig jaar (opnieuw) daalde, van 867 naar 788. Het aantal autokraken daalde eveneens spectaculair: van 439 naar 286.

Fors meer misdrijven in Borsele

Binnen Zeeland steeg het aantal geregistreerde misdrijven naar verhouding het sterkst in de gemeente Borsele: van 377 naar 441, ofwel 17 procent. Ook in de gemeenten Hulst, Kapelle, Middelburg, Terneuzen en Tholen was de toename meer dan 10 procent.

Reimerswaal, Schouwen-Duiveland, Sluis en Veere kenden juist minder misdrijven dan in 2018. In Veere ging het zelfs om 12 procent. Er waren onder meer veel minder autokraken. In 2018 was er nog een golf aan inbraken in auto's aan de Zeeuwse kust. Uiteindelijk werd een familie opgepakt die verantwoordelijk bleek te zijn voor 160 autokraken.

Goes koploper in straatroven