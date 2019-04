Aantal megastallen verviervoudigd in Zeeland

De groei in Zeeland is vooral toe te schrijven aan stallen met melkkoeien. Daarvan waren er in 2010 nog twee. In 2017 was dat gestegen naar negen. Verder zijn er drie stallen met legkippen gekomen. Daarvan was er in 2010 nog geen een. Net als in 2010 had Zeeland in 2017 één megastal voor vleesvarkens.