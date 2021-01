Aantal doden in Zeeuwse verkeer voor het eerst sinds 2016 gestegen

Zeeland is zeer in trek: aantal inwoners groeit explosief

30 december VLISSINGEN - De Zeeuwse bevolking is in 2020 ongekend gegroeid. In een jaar tijd kreeg de provincie er bijna 1800 mensen bij. Dat is vooral te danken aan mensen die hierheen zijn verhuisd. Door de coronacrisis is het wonen in Zeeland extra in trek.