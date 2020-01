Aantal dodelijke ongevallen in Zeeland blijft dalen

MIDDELBURG - Opnieuw is het aantal verkeersslachtoffers in Zeeland gedaald. Afgelopen jaar kwamen 11 mensen in het verkeer om het leven, zo blijkt uit cijfers van het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Zeeland (ROVZ).

Dat is het laagste aantal ooit. In 2018 waren er 13 verkeersdoden, in 2017 16 en in 2016 20. In de tien jaar daarvoor varieerde het aantal slachtoffers van 15 tot 30 per jaar. Tot 2007 lagen de aantallen vaak nog veel hoger.

Opvallend was afgelopen jaar het grote aantal eenzijdige ongevallen: 7 van de 11. In drie gevallen ging het om een motor die in de berm belandde of onderuit ging. In 2018 waren er 3 eenzijdige ongevallen. De meeste ongelukken in 2019 leken niet het gevolg te zijn geweest van een verkeersonveilige situatie.

Behalve 3 motorrijders kwamen 4 fietsers, 2 automobilisten, 1 bromfietser en 1 bestuurder van een brommobiel om het leven. Vooral het aantal automobilisten is aanzienlijk lager dan gebruikelijk. Het aantal omgekomen fietsers is vergelijkbaar met voorgaande jaren.

Vrouwen

Opnieuw waren het afgelopen jaar vooral mannen die het leven lieten in het Zeeuwse verkeer. Bij slechts 1 van de 11 fatale ongevallen bleek het slachtoffer een vrouw te zijn. In 2018 ging het om 3 van de 13 slachtoffers, in 2017 om 5 van de 18.

Voor het eerst sinds enkele jaren waren er in 2019 jaar dodelijke ongevallen op Schouwen-Duiveland en Noord-Beveland. Op de parallelweg van de Brouwersdam, op de grens van Zeeland, kwam een motorrijder om het leven. Op Noord-Beveland waren er fatale ongelukken bij zowel Kamperland als Kortgene.

70-plussers

Onder de 11 slachtoffers van 2019 waren 5 mensen van boven de 70 jaar. Toch is er geen sprake van een duidelijke trend dat een toenemend aantal ouderen verongelukt. In 2018 kwam 1 70-plusser om het leven. In 2017 waren dat er 3.

Het ROVZ analyseert elk ongeval. Als later bijvoorbeeld blijkt dat iemand voorafgaand aan het incident onwel is geworden, wordt het niet meer als een dodelijk ongeluk gerekend. Daardoor wijken de cijfers vaak af van die van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), die doorgaans hoger liggen.