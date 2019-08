Aantal damherten op Haringvreter loopt uit de hand: 700 stuks vreten alle bomen kaal

400 Zeeuwen gaven geld zodat Sandra (31) uit Goes vandaag kon worden begraven

14:13 GOES - Sandra de Bijl-Osakwe is bijna een maand na haar overlijden begraven in Goes. De begrafenis moest een aantal keren worden uitgesteld omdat er geen geld was voor de uitvaart en omdat haar familie uit Nigeria niet eerder een visum kon krijgen. Dankzij meer dan vierhonderd donaties van gulle gevers kreeg Sandra vandaag een waardig afscheid.