Aantal covidpatiënten in Zeeuwse ziekenhuizen blijft hoog

Kapiteins­stoel uit 1621 met stadswapen van Middelburg vertelt maritiem verhaal in vernieuwd muZEEum

30 april VLISSINGEN - Of de voormalige eigenaar als kapitein met de zilvervloot van Piet Hein meevoer, specerijen in West-Indië ophaalde of kaperkapitein was, is niet bekend. Maar dat hij op een Middelburgs schip voer, staat bijna vast gezien het stadswapen op de rugleuning van de kapiteinsstoel.