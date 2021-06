Aantal coronapatiënten in Zeeuwse ziekenhuizen daalt

Oudste strandple­vier van Nederland nestelt zich - net als veel mensen - graag in Zeeland

5 juni ZIERIKZEE - Hij staat op de rode lijst van broedvogels in Nederland en daarom is zijn broedplek geheim. Maar een feestje is het wel voor vogelonderzoekers: deze week is de oudste strandplevier van Nederland gespot aan de Oosterscheldekust van Schouwen-Duiveland. De vogel met de inscripties IV op zijn witte kleurring is 16 jaar geleden als pul, jonge vogel, geringd op de Slikken van Flakkee.