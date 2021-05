Aantal coronapatiënten in Zeeuwse ziekenhuizen daalt niet verder

Meeste hardrij­ders op de Zeeland­brug

30 mei VLISSINGEN - In de eerste vier maanden van dit jaar zijn in Zeeland ruim 25.000 hardrijders bekeurd. Dat komt neer op gemiddeld ruim 200 per dag. Het was het vaakst prijs op en rond de Zeelandbrug, waar de trajectcontrole 5236 overtreders registreerde.