Aantal coronagevallen stijgt in Zeeland, terwijl in de rest van het land de cijfers dalen

Afvalberg in Reimers­waal slinkt te traag: niks doen is geen optie

8:15 KRUININGEN - Moeten inwoners van Reimerswaal weer plastic afval in losse zakken stoppen? Komt er misschien een extra container voor papier? Of gaat de container straks elke twee weken op de weegschaal zodat er per kilo kan worden afgerekend? Eén ding is duidelijk: niets doen is geen optie.