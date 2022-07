Aantal coronabesmettingen stijgt fors

In de Zeeuwse ziekenhuizen worden zeventien patiënten met corona verpleegd. Eén van hen ligt in Goes op de intensive care. Het aantal besmettingen stijgt fors

Het aantal mensen dat met corona in het ziekenhuis ligt, is licht gestegen ten opzichte van vorig week. Toen ging het nog om elf patiënten, van wie twee op de intensive care. Een woordvoerder van ziekenhuis ZorgSaam in Terneuzen laat weten dat het aantal patiënten schommelt. Afgelopen maandag bijvoorbeeld waren er bijvoorbeeld maar drie mensen met corona in het ziekenhuis in Zeeuws-Vlaanderen.

De actuele stand van zaken in Zeeland: zes patiënten op de verpleegafdeling in Terneuzen en tien op de verpleegafdeling van het Adrz in Goes en één patiënt op de intensive care.

Het aantal Zeeuwen dat positief is getest op corona in één van de GGD-teststraten is de afgelopen week weer flink toegenomen. Tussen 5 en 12 juli kwamen er 1257 positieve testuitslagen binnen bij het RIVM. De week ervoor was het aantal positieve tests nog 826. Hoeveel Zeeuwen precies besmet zijn met het coronavirus is onduidelijk. Het landelijk advies is namelijk om bij klachten een thuistest te doen.