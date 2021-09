Aantal coronabesmettingen in Zeeland licht gedaald

Twintigste editie Kinderstad Goes is los: ‘We zijn vandaag echte VIPS’

4 september GOES - Gaan we pannenkoeken eten, boerderijdieren knuffelen, lekker uitleven op het springkussen of heel stoer een rondje met een mini-quad crossen? Voor kinderen die vandaag Goes Kinderstad bezoeken is het vooral de vraag in welke volgorde alle favoriete attracties en workshops worden afgelopen.