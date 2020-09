Aantal coronabesmettingen in Zeeland halveert; één sterfgeval, geen ziekenhuisopnames

Colleges op HZ over de betekeni­seco­no­mie voor zowel studenten als onderne­mers

31 augustus VLISSINGEN - De betekeniseconomie is in opkomst. In deze vorm van economie zoeken ondernemers naar een balans tussen wat goed is voor het bedrijf én voor de maatschappij. HZ University of Applied Sciences, Dockwize en het THRIVE Institute zetten hierover zes colleges op touw.