Aanrijding op spoor bij NS-station Oost-Souburg, vrouw loopt hoofdwond op

ADRZ begint proef met chemokuur en immunothe­ra­pie aan huis

13:27 VLISSINGEN - Ziekenhuis ADRZ is een proef begonnen die het mogelijk maakt dat patiënten thuis chemokuren of immunotherapie krijgen. Het komende halfjaar is dat alleen nog mogelijk voor een beperkte groep patiënten, van oven de Westerschelde, die de medicijnen Azacitidine, Bortezomib en Trastuzumab krijgen.