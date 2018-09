Aanpak van wateroverlast, overstroming, hitte en droogte

VIDEO Wende: 'Geweldig om met Sylvia Kristel geassoci­eerd te worden'

16:04 VLISSINGEN - ,,Die zag ik niet aankomen", zegt zangeres en performer Wende Snijders over de Sylvia Kristel Award. Zij neemt de prijs vrijdagavond bij Film by the Sea in Vlissingen in ontvangst.