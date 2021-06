Aanpak Deltaweg is ingewikkelde puzzel: kan het verkeer sneller én veiliger rijden?

Herrie­schop­per in restaurant Goes later dronken achter stuur aangehou­den

20 juni GOES - Een inwoner van Amsterdam is zaterdagavond in de Korte Kerkstraat in Goes betrapt op rijden onder invloed. Even daarvoor was de politie al opgeroepen om te helpen de man uit een restaurant te verwijderen; hij was erg dronken en gedroeg zich vervelend.