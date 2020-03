Aannemers kunnen binnenkort weer bouwen in Zeeland

video Ouderenuur­tje ’s ochtends vroeg in de supermarkt: ‘We zitten toch in een risico­groep’

12:29 GOES - Ze zijn er vroeg bij. Klokslag zeven uur parkeert het echtpaar Jobse maandagochtend de auto bij de Albert Heijn-vestiging aan de Westhavendijk in Goes. ,,Fantastisch dat dit kan”, zeggen ze over het initiatief van de supermarkt, die met ingang van deze week tussen zeven en acht uur speciaal de deuren opent voor 70-plussers. Zo kunnen zij, ondanks alle hectiek rond het coronavirus, in alle rust hun inkopen doen.