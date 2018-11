Aanleg van nieuwe 380kV-lijn tussen Borssele en Rilland loopt zeker een jaar vertraging op

Zeeuwse Gele Hesjes steken vuist op in Den Haag

15:47 VLISSINGEN - Het aantal leden op de Facebookpagina De Gele Hesjes is in vier dagen tijd aangegroeid tot meer dan 12.000. Loes Roth uit Middelburg is er één van. Zaterdag moet duidelijk worden of de burgerbeweging Gele Hesjes in Nederland net zo aanslaat als in Frankrijk.