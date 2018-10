Aanhoudingen tijdens hennepruimdag

In Zeeland werden vijf adressen bezocht, op vier ervan was het raak. In een woning aan de Bloemenlaan in Sint-Maartensdijk werd op de zolder een in werking zijnde hennepkwekerij met 277 hennepplanten aangetroffen. In de woning werden 3 personen aangehouden. Aan de M.A. van de Puttestraat in Oost-Souburg is een kwekerij met 221 planten geruimd. Aan de Bosjeslaan in Vlissingen werd naast 6 planten ook nog ruim 350 gram gedroogde hennep in beslag genomen. Aan de Perponcherpolderweg in Wolphaartsdijk ruimde het hennepteam 16 planten.In totaal werden 17 adressen in West-Brabant en Zeeland bezocht.