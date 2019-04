Aanhouding na diefstal computers uit school Middelburg

Scholen in Middelburg, Arnhem, Apeldoorn, Ermelo en Velp werden vanaf augustus vorig jaar het slachtoffer van dieven, die de gebouwen binnenliepen en karren vol tablets, laptops en computerapparatuur meenamen. In totaal werd er voor tonnen buitgemaakt.

Tijdens een grote politieactie werden vanmorgen op drie plaatsen in Utrecht invallen gedaan. Zo’n veertig politiemensen legden bij de actie beslag op onder meer computerapparatuur, die momenteel wordt onderzocht. Het onderzoek naar de computerdiefstallen gaat door en meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. Het onderzoek begon na een diefstal op een school in Ermelo. Het onderzoeksteam koppelde al snel meer zaken in Gelderland aan elkaar. Ook een diefstal in Middelburg kwam in beeld.