Aangetaste essen in Veerse Bos leveren gevaar op

Zeeuwse sporters betalen het minst aan contributie

15:44 VLISSINGEN - Zeeuwen betalen minder contributie dan sporters in de rest van Nederland. Ook een toegangskaartje voor het zwembad is in Zeeland het goedkoopst. Dat blijkt uit de Contributiemonitor van het Mulier Instituut en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN), waarbij de lidmaatschapskosten van 2750 verenigingen in zes verschillende sporten zijn geanalyseerd.