Aangenaam, wij zijn Kira en Christy, de haltehelden van het busstation in Terneuzen

Adrz richt nieuwe afdeling op en neemt ergernis weg: ‘Hier zie je in één keer de artsen die je nodig hebt’

GOES - Je zou ze maar hebben, wondjes die niet willen genezen. Heb je de pech dat je ermee naar ziekenhuis Adrz in Goes moet, dan kon dat een ergernis zijn. Want soms moest je wel een paar keer terugkomen om bij verschillende artsen langs te gaan. Maar dat is verleden tijd. Er is een nieuwe afdeling opgericht. Daar zie je tijdens één afspraak alle deskundigen die je nodig hebt.

19 november