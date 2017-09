Aandeelhouders willen af van energiebedrijf PZEM

Uit de aandeelhoudersstrategie waarover Provinciale Staten en gemeenteraden binnenkort praten, blijkt dat ze geen zieltogend commercieel energiebedrijf op de been willen en kunnen houden. De risico's zijn te groot. Het Rijk moet zich in hun ogen dan ook over de kerncentrale ontfermen. De exploitatie van de nucleaire stroomfabriek is financieel een maatje te groot voor Zeeland, vinden de aandeelhouders.

De aandeelhouders willen wel een stukje van PZEM meenemen: waterbedrijf Evides, waarvan PZEM de helft van de aandelen bezit. Het waterbedrijf dient een publiek belang en moet daarom geen onderdeel uitmaken van een commercieel bedrijf. Al vele jaren koesteren de aandeelhouders de wens om Evides rechtstreeks onder de aandeelhouders te plaatsen. Dat betekent dat ze per jaar zo'n 20 miljoen euro aan dividend vangen. Dat geld kunnen de Zeeuwse overheden goed gebruiken. Zeker de provincie, die al een zware financiële last torst voor de sanering van de failliete fosforfabriek Thermphos.

Gevangen

De aandeelhouders zitten nu gevangen in de structuur van PZEM. Het energiebedrijf is ontstaan na splitsing van de energieproductietak en het netwerkbedrijf. Winstgevende onderdelen gingen in de verkoop. De consumententak werd dit voorjaar verkocht aan het Zweedse EQT, dat doorging als Delta. Stedin kocht het netwerkbedrijf.

PZEM heeft nu een kerncentrale, Sloecentrale en een biomassamassacentrale in Moerdijk en handelt in energie op de groothandelsmarkt. De eerste twee centrales draaien verlies. Weliswaar heeft PZEM door de verkoop van onderdelen 900 miljoen euro op de bank, maar de vrees bestaat dat dat geld na enkele jaren is verdampt, tenzij de energieprijzen vanaf 2020 hard aantrekken. Vooralsnog vrezen de aandeelhouders dat ze eigenaar zijn van een sterfhuis.

Groene stroom