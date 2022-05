Aan tafel bij Vert: bijvangst op je bord, dessertbier en natuurwijn en héél veel groenten uit de moestuin

Julia en Richard keken het concept af van de grote culinaire steden als Parijs en Kopenhagen. ,,We zijn er de afgelopen jaren heel veel geweest om te kijken hoe ze het daar doen en hoe dat in ons plan past", vertelt Julia. ,,No waste, geen voedselverspilling, dat is de rode draad. Bij het vuilnisbakloze zero waste-restaurant Silo in Londen staat een enorme composteermachine waar al het groenafval in gaat. Geen afval meer, dat is iets om naartoe te werken. Wij gebruiken al geen folie meer om schalen af te dekken. Er gaat gewoon een deksel op.”

De liefde voor het koken zit er bij beiden diep in. Richard (tattoo van koksmes, vis, radijsje, dumpling en moleculaire verbinding van fermentatie op de onderarm) en Julia (zelfde koksmes op de onderarm) stonden samen in de keuken bij De Vriendschap. Ze leerden er de klassieke Franse keuken, maar ook ‘out of the box-koken'. In Vert gaan ze verder op dat pad. In plaats van een vleesjus, een saus op basis van groenten. Niet altijd pakken naar bekende vis als kabeljauw of zeebaars, maar ook eens een wijting of mooie inktvis bereiden. Receptjes met incourante delen van het vlees, zoals het haasje dat dicht tegen de longen aan ligt, in plaats van het eeuwige biefstukje. Maar ook, delen van de vis gebruiken die normaal worden weggegooid, zoals de kabeljauwlever.