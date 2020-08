Aan de Zeeuwse kust is de nacht heter. Daarom tips hoe het uit te houden

Het KNMI heeft de warme nachten van vijf meetstations (De Kooy, De Bilt, Eelde, Vlissingen en Maastricht) in de periode 1951-2000 en 2001-2019 op een rijtje gezet. Sinds de jaren vijftig van de vorige eeuw tot nu is het aantal warme nachten verdrievoudigd. Als het om hete nachten gaat, is Vlissingen koploper. Eelde sluit de rij. In de eerste periode noteerde het KNMI jaarlijks ‘maar’ 4 warme nachten (tussen 18 en 20 graden). In de onderzochte periode vanaf het millennium liep dat aantal op naar 13 per jaar. Het aantal tropische nachten (20 graden of meer) is relatief nog forser gestegen: van nul naar drie per jaar.