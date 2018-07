Aan de bak voor onderwaterlab in de Oosterschelde

Ze vormen straks een onderwaterlaboratorium, waarmee Het Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ), HZ University of Applied Sciences en Rijkswaterstaat meer inzicht willen krijgen in hoe bijvoorbeeld dijkbekleding zich onder water gedraagt. Het is de bedoeling dat studenten van de HZ kunnen zien hoe het onderwaterleven zich op verschillende bodems ontwikkelt. In totaal komen er twaalf bakken aan de langs de kade bij het NIOZ aan de Korringaweg.