Aagtekerke-Utrecht in drie uur: Provinciale SGP’ers vragen om betere treinverbindingen

Man (37) verkocht drugs tegenover apotheek in Goes-Noord: ‘Ik ben er niks mee opgescho­ten’

10:54 GOES - Het was donderdag niet zijn eerste keer in de rechtbank. De 37-jarige G.K. uit Goes werd meermaals veroordeeld voor drugshandel en -bezit. Ook nu bekende hij de strafbare feiten. Het openbaar ministerie verdenkt hem van wapenbezit en drugshandel, de voorraad lag bij zijn moeder aan de Stikkerstraat in Goes.