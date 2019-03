AAD, Isabel Provoost en The Family First gaan door in Popaanzee Gold

VLISSINGEN - AAD (alternative/ambient rock), Isabel Provoost en The Family First (dancehall/R&B). Dat zijn de winnaars van de Popaanzee Gold-competitie, een coachingstraject voor bands, acts en solomuzikanten uit Zeeland die de sprong naar internationale bekendheid willen wagen.

Popaanzee Gold van het platform voor ontwikkeling van Zeeuws poptalent, heeft elk jaar drie plaatsen te vergeven. Een commissie van programmeurs uit Zeeland/Noord-Brabant koos drie acts.

De band AAD - begonnen als soloproject van Adriaan van de Berg - bracht in januari het debuutalbum Tales from the Dirthouse uit. De band bestaat uit Pieter van de Laan (gitaar), Anouk van de Sande (zang), Maurice Frikus (drums) en Max Oppenheim. Adriaan schrijft zelf alle liedjes.

Isabel Provoost werd in 2014 bekend als deelnemer aan The Voice Kids en in 2017 aan The Voice. Beide keren behaalde zij een tweede plaats. Provoost heeft net een tournee afgerond langs Nederlandse theaters met haar show ‘This is me'. Isabel en haar begeleidingsband gaan met het schrijven van eigen nummers een belangrijke volgende stap zetten.

The Family First bestaat uit zanger Gayito Joval en rapper Thenselo. Hun vrolijke en positieve muziek past in het genre dancehalle en R&B. Op Spotify hebben ze meer dan 400.000 streams mogen turven. De band heeft op diverse Zeeuwse podia gestaan.