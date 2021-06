Aad Bruijns redde kunstwerkje uit vroeger tijden van de sloop

Zeeuwse industrie wil snelheid maken met CO2-reductie, maar dat kan niet zonder miljarden­steun

7 juni TERNEUZEN - De grootste Zeeuwse industrieën, Dow in Terneuzen, Yara in Sluiskil-Oost en Zeeland Refinery in Vlissingen-Oost, willen tempo maken met het verlagen van de uitstoot van het broeikasgas CO2. De overheid moet dat dan wel mogelijk maken, hebben ze politiek Den Haag op het hart gedrukt in het kader van de kabinetsformatie. Miljardensteun over een reeks van jaren is nodig.