Aaaah, daar is de langverwachte lente! Toch?

Plassen of poepen in het Goese stadskan­toor mag, dat is nu voor iedereen duidelijk

GOES - Twijfelen of je het stadskantoor in Goes mag binnenstappen om enkel een plasje te plegen of grote boodschap te doen, hoeft nu niet meer. Een sticker op beide toegangsdeuren maakt duidelijk dat iedereen met hoge nood welkom is.

28 januari