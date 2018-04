'A58 veel te lang dicht na ongeval'

De eerste projector kreeg Jan van zijn moeder, nu heeft hij er vijfhon­derd

18:30 AXEL - Jan van Delft uit Axel is gek van filmprojectors. Hij heeft er inmiddels 500. Eerder deze maand was hij met zijn verzameling te zien bij het televisieprogramma Verzamelkoorts van SBS6. Hij viel daar zo in de smaak dat hij de finale bereikte en dit weekeind samen met elf andere finalisten, een tentoonstelling mag opzetten in het Spoorwegmuseum in Utrecht.