A58 tussen Goes en Rilland vanavond dicht

Het verkeer wordt omgeleid via de N256 en N59 ter hoogte van knooppunt de Poel. Vanaf Middelburg wordt een omleidingsroute via de N57 en N59 ingesteld. De omrijtijd via de N256 en N59 bedraagt een dik half uur. Het omleiden via de N289, parallel aan de A58, kan tot meer dan anderhalf uur vertraging leiden, waarschuwt Rijkswaterstaat. Het omleiden van bestemmingsverkeer via de N289 is wel mogelijk en voor bereikbaarheid van plaatsen nabij de A58 zoals Kruiningen, Kapelle en Krabbendijke ook noodzakelijk voor inwoners, hulpdiensten en openbaar vervoer.