A58 naar Vlissingen twee weekenden dicht voor onderhoud

Omleidingen

Het verkeer dat Zeeland in wil wordt omgeleid via de A15 en N57 of via de N59, N256 en A256. Het verkeer in Zeeland zelf wordt omgeleid via de N289 en N666, N669 of N665. De omleidingen worden aangegeven met gele verkeersborden. Automobilisten moeten rekeningen houden met een langere reistijd.