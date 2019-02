A58 en N57 maken te veel lawaai

Er worden jaarlijks berekeningen uitgevoerd om te voorkomen dat omwonenden te veel last hebben van het verkeer op de snelwegen. Dat gebeurt landelijk voor ruim 60.000 plekken, aan weerszijden van alle rijkswegen. Elk punt heeft een grenswaarde (het ‘geluidproductieplafond’).

Aan de hand van de beschikbare gegevens, zoals het aantal auto's dat dagelijks passeert, wordt berekend of het geluid boven de norm zit. Dat was in 2017 op bijna 4 procent van alle locaties, blijkt uit een rapport dat minister Cora van Nieuwenhuizen naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Bij ruim 12 procent dreigen de grenswaarden te worden overschreden.

Rotonde

Ook in Zeeland is er nog werk aan de winkel. De A58 overschrijdt ter hoogte van Middelburg de geluidsnormen en zit er op diverse locaties bij Goes tegenaan. Op de N57 bij Burgh-Haamstede, bij de rotonde met de Serooskerkseweg, is het lawaai op twee plaatsen erger dan is toegestaan. Dat komt door groei van het vrachtverkeer.

Op de Oosterscheldekering en op Walcheren ter hoogte van Serooskerke dreigt de norm te worden overschreden. Op de N57 tussen Middelburg en Serooskerke ging het geluid de afgelopen jaren over een lengte van 4,5 kilometer de grens te boven of bijna te boven, door de forse toename van het verkeer. De minister heeft in 2017 een verhoging van het plafond met maximaal 3,5 decibel toegestaan, omdat uit onderzoek van Rijkswaterstaat bleek dat geluidbeperkende maatregelen daar niet haalbaar zijn. Op de A58 tussen Heinkenszand en Goes is een knelpunt opgelost door nieuw asfalt (tweelaags zeer open asfaltbeton) te leggen.

Akoestisch onderzoek

Binnen afzienbare termijn moet duidelijk worden wat er met de andere Zeuwse probleempunten gaat gebeuren. ,,We hebben een akoestisch onderzoek opgestart op die locaties, om te kijken welke maatregelen doelmatig zijn", zegt een woordvoerster van Rijkswaterstaat Zee en Delta. ,,Dat onderzoek loopt nog. De resultaten worden in de loop van dit jaar bekend. Vervolgens kunnen we een planning maken om eventuele maatregelen ook te realiseren.”

Mogelijke maatregelen zijn stiller asfalt, het plaatsen van geluidsschermen of het aanbrengen van gevelisolatie bij woningen dicht langs de weg. ,,Het kan nog alle kanten op. Het is vooral een kwestie van financiële doelmatigheid. Met andere woorden: weegt de investering op tegen de winst die ermee wordt geboekt?”

Oosterscheldekering