A58 dicht na ongeluk bij Kruiningen

Kerncentrale staat niet in regeerakkoord, wat wel?

10 oktober DEN HAAG – Het nieuwe kabinet komt niet met een oplossing voor de kerncentrale in Borssele. Sterker: het woord kerncentrale wordt niet in het regeerakkoord genoemd. Wel stopt het 900 miljoen euro in het oplossen van regionale knelpunten, onder meer in Zeeland. Maar hoeveel de provincie daarvan profiteert, is niet duidelijk.