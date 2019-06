83-jarige man uit Zelzate komt om bij fietsongeluk op grens bij Westdorpe

Reportage Visserij: Begrip als bijvangst van pulsdeba­cle

20:00 De vissers hebben een woelige periode achter zich. Ze verloren in Brussel de strijd om de pulsvisserij, maar wonnen de sympathie van het grote publiek in Nederland. Begrip voor hun zaak van bondgenoten aan de wal hebben ze nodig in deze onzekere tijden van brexit en groeiende windparken.