8 jaar cel geëist tegen Middelburger die 1100 kilo cocaïne in ananassap smokkelde

Medewer­kers van ZorgSaam vieren vol trots de eerste plek in de Ziekenhuis Top 100

12:57 TERNEUZEN - Trots zijn ze bij ZorgSaam op hun eerste plaats in de Ziekenhuis Top 100. ,,Wie verwacht dat?”, reageert Inez Dekker, leidinggevende op de afdeling radiologie. ,,We doen het best een aantal jaren goed; we hoopten erop. En nu hebben we hem.”