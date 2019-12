78-jarige motorrijder overleden na ongeluk op A58 bij Kapelle

MONNIKENWERK Geloven in bedrog

9:52 Het was geen groot artikel, eerder marginaal. In één kolommetje werden in de zaterdagkrant van 7 december de kerstcommercials van grootgrutters belicht. Het zijn veelal tranentrekkers. In mijn puberteit keek ik lang en jaloers naar plaatjes in tijdschriften van mensen die oprecht gelukkig kerst leken te vieren. Uiteindelijk vond ik er een woord voor: ‘hypocriet’. De sfeer aan tafel werd daar bij ons thuis niet beter door. Geloven we liever in bedrog?