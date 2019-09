7000 fietsers halen 850.000 euro op bij landelijke Ride for the Roses in Zeeland

Johan van de Gronden, directeur KWF Kankerbestrijding, is desalniettemin onder de indruk: “Met het geweldige bedrag van €852.709,- dat vandaag is opgehaald, kan een significante versnelling in onderzoek worden gerealiseerd. Daar zijn we de deelnemers, alle vrijwilligers en de provincie Zeeland ontzettend dankbaar voor.”



Zowel Theo Schouwenaar als Ilse Moerkerk waren aanwezig. Naar hen zijn twee van de routes vernoemd, respectievelijk de 100 km- en 25 km-route. Schouwenaar is al jaren vrijwilliger en kreeg in 2012 zelf kanker. Moerkerk kreeg in 2014 kanker in haar heup. De fietstocht is voor haar een jaarlijks terugkerend doel, zelfs toen afgelopen jaar haar volledige been werd geamputeerd. Dit jaar deed zij voor het eerst mee met de handbike.