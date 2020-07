7 van de 10 verdachten van grootschalige cocaïnehandel in Zeeland blijven langer vastzitten

compensatiepakket Zeeland krijgt in sneltrein­vaart een Delta Kenniscen­trum, een proeftuin voor de wereld

14:35 VLISSINGEN – Vanaf dag één was duidelijk dat het Delta Kenniscentrum in het compensatiepakket voor de marinierskazerne moest komen. Toch vertelde Bernard Wientjes, de architect van het pakket, tijdens de presentatie vorige week dat die ochtend pas de brief was binnengekomen waarin de laatste partij zijn deelname garandeerde. Want vage toezeggingen waren niet genoeg, Wientjes eiste boter bij de vis. De business case van het kennis- en onderwijsinstituut oogt dan ook buitengewoon degelijk. De eerste studenten lijken nog sneller naar Zeeland te komen dan de intercity’s die ze moeten gaan vervoeren.