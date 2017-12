7 op de 10 Zeeuwse scholen dicht door staking

Doorbetalen

Strijdlustig

Niet alleen scholen van grote koepels sluiten de deuren. De Vrije School in Middelburg bijvoorbeeld is ook dicht. De school heeft ruim 200 leerlingen. ,,Wie staakt gaat naar een bijeenkomst van het CNV in CineCity in Vlissingen'', vertelt directeur Elisabeth Steinmeijer. ,,Daar worden onder andere discussiebijeenkomsten gehouden. Docenten die niet willen staken zijn op school en voeren daar werkzaamheden uit. Leerkrachten bepalen zelf of ze wel of niet staken. In die keuze kan ik als werkgever niet treden. Maar thuisblijven is er niet bij. Want dat zou betekenen dat iemand onbetaald verlof neemt, en dat is iets anders dan actievoeren.''