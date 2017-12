7 attracties dingen mee naar titel 'Leukste uitje van Zeeland 2018'

De zeven genomineerde uitjes in Zeeland zijn ( in willekeurige volgorde): 1. Berkenhof Tropical Zoo in Kwadendamme, 2. Cameramuseum in Zierikzee, 3. Deltapark Neeltje Jans in Vrouwenpolder, 4. Mini Mundi in Middelburg, 5. Speelboerderij 't Klok 'Uus in 's-Heer Arendskerke, 6. Stoomtrein Goes-Borsele in Goes en 7. Zeeuws maritiem muZEEum Vlissingen in Vlissingen.