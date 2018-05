62-jarige piloot uit Goes overleden bij crash met sportvliegtuigje

BREDA - Een 62-jarige piloot uit Goes is donderdagmorgen om het leven gekomen bij een vliegtuigcrash nabij Breda International Airport. Zijn reclamevliegtuigje stortte rond 11.00 uur neer, vatte vlam en brandde helemaal uit.

Het toestel van CNE Air Luchtreclame, een Piper Pawnee, zou volgens een ooggetuige, de ervaren vliegtuigspotter Ton de Haan uit Delft, zijn neergestort tijdens het opstijgen. Er hing een sleep achter het toestel, vermoedelijk een reclamedoek. Het lijkt erop dat de kabel van die sleep ergens achter is blijven hangen. Het vliegtuig kwam vervolgens in de buurt van het kleine vliegveld in Bosschenhoofd terecht in een weiland langs de A58, waar ook twee woningen staan.

De Onderzoeksraad voor Veiligheid gaat onderzoek doen naar de oorzaak van het ongeluk. Een politiehelikopter en drone zijn ingezet over het gebied om foto's te maken. Over de oorzaak kan de woordvoerder nog niet veel kwijt. ,,We kennen het verhaal over de reclame-uiting die zou zijn blijven hangen, dat wordt meegenomen in het onderzoek."

Jan Voeten, directeur Breda International Airport spreekt van een zwarte dag. De verongelukte piloot is een 62-jarige man uit Goes. Een zeer ervaren vliegenier. Er is nog volop onderzoek gaande naar de oorzaak van de crash. Over de oorzaak kan er dus nog geen uitspraak worden gedaan. Het heeft in ieder geval niet met de bliksem te maken.

De A58 werd richting Bergen op Zoom tijdelijk afgesloten. Iets voor 12.00 uur werd de weg weer vrijgegeven. De oprit bij Rucphen is nog wel dicht. Brandweer en ambulancepersoneel plus een traumahelikopter kwamen ter plaatse. Rookwolken waren tot in de verre omtrek van het ongeluk te zien.