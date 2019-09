6000 fietsers rijden mee in de Ride for the Roses

Vrachtwa­gen met varkens gekanteld in IJzendijke

10:22 IJZENDIJKE - Een Belgische vrachtwagen met varkens is vanochtend rond 09.10 uur gekanteld aan de Watervlietseweg in IJzendijke. Dat gebeurde op Belgisch grondgebied, net voor de Nederlandse grens. De chauffeur is daarbij gewond geraakt. Hij is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Er zouden ook dieren gewond geraakt zijn en mogelijk zelfs overleden.