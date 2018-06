560 'ladies' in geel t-shirt op de fiets in Goes

De proloog van het Delta Ride for the Roses-weekend werd voor de vierde keer gehouden. De deelnemers, allemaal gehuld in een geel T-shirt, konden kiezen uit twee afstanden: 15 en 30 kilometer.

Zaterdag is de Delta Ride for the Roses in Midden-Zeeland, met vertrek bij de Zeelandhallen in Goes. Zondag doet de toertocht voor de tweede keer Zeeuws-Vlaanderen aan, met start en vertrek in Terneuzen. De afstanden op beide dagen zijn 25, 50, 80 en 120 kilometer.