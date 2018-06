510 kilometer fietsen in de hartjestrui voor Xavi, Julian en Melvin

Zeven kansheb­bers voor Mosselwijn 2018

11:44 BRUINISSE – Het Mosselgilde Bruinisse heeft zeven wijnen op kleur, geur, afdronk en op smaak in combinatie met gekookte mosselen laten proeven door kenners en vooral liefhebbers om op basis van hun voorkeur dé aanbevolen Mosselwijn voor 2018 te kunnen presenteren. Die proeverij werd zaterdagmiddag gehouden bij Restaurant De Meeuw in Bruinisse. Het betrof een blind proeverij, dus zonder dat de deelnemers wisten welke wijnen ze in hun glas kregen. De uitverkoren wijn wordt pas bekend gemaakt op donderdag 19 juli bij de officiële opening van de Bruse Visserijdagen.