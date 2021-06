50Plus wil luchtmetingen aan de grens naar aanleiding PFAS Antwerpen

Hulst heeft geen zorgen over kankerver­wek­ken­de PFAS-vervuiling uit Antwerpen: ‘Hier is alles schoon’

13:55 HULST - De gemeente Hulst maakt zich geen zorgen om de PFAS-vervuiling die in en om Antwerpen tot veel onrust heeft geleid. In 2019 zijn bij metingen slechts hele lage gehaltes PFAS aangetroffen. ,,Dit wordt als ‘normaal’ beoordeeld. Of in de volksmond: Ons buitengebied is schoon voor wat PFAS betreft”, stelt de gemeente Hulst.