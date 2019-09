50Plus: ‘Houd het Volkerak-Zoommeer zoet’

In 2014 is besloten het Volkerak-Zoommeer zout te maken. Dat is om de waterkwaliteit te verbeteren van het binnenmeer dat elke zomer te maken heeft met de giftige blauwalg. Het Rijk zou de verzilting van het Volkerak liefst voor 2029 uitgevoerd hebben, maar daarover is nog geen besluit genomen. In november wordt overlegd met de betrokken bestuurders in de zuidwestelijke delta. Afspraak is dat het meer pas zout wordt als eerst de zoetwatervoorziening voor de boeren is geregeld.